محافظ قنا يكرم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى بمسابقات مكتبة مصر العامة

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الطلاب الحاصلين علي المراكز الأولى في مسابقات مكتبة مصر العامة، ضمن المسابقات التى تجرى بين رواد المكتبة.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون المجتمع وخدمة البيئة، والدكتورة هدى سعدى، مقرر فرع الالمكتبةمجلس القومي للمرأة بـ قنا ، والدكتورة دعاء محمد، مدير المكتبة ومجلس أمناء ولجنة تسيير أعمال المكتبة

وأوضحت مديرة المكتبة، بأن المسابقات هى مسابقة القصة القصيرة للأطفال والمصور الصغير والمصور المحترف ودورى العباقرة ومسابقات رمضان وتم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولي تشجيعا للأطفال والشباب على ارتياد المكتبة والمشاركة في الأنشطة المختلفة.

و وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة تكثيف الأنشطة الثقافية من خلال استغلال أصول وقاعات مكتبة مصر العامة لإقامة أنشطة تدريبية في مجالات الموسيقي والفنون التشكيلية، وكذا الحفلات الترفيهية التى يشارك فيها الشباب والفتيات بالتنسيق مع المختصين.

وأشار محافظ قنا، إلى تنظيم فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة سواء داخل مقرها أو المكتبة المتنقلة بالمراكز والقرى وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لضمان وصول الخدمات الثقافية المقدمة لكافة ربوع المحافظة خاصة الأماكن البعيدة وغير المتوفر بها هذه الخدمة الهامة، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر.

وأكد محافظ قنا، تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم وفقًا للإمكانات المتاحة خاصة الأطفال والشباب والنشء والعمل على رفع الوعي والثقافة بالقضايا المجتمعية المختلفة وذلك لخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات.