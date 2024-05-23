عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«آي صاغة»: أسعار الذهب تواجه ضغوط احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية

صدى البلد

استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية دون مستوى 2400 دولار، مع تجدد مخاوف استمرار ضغوط التضخم التي قد تدفع الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وفقًا لمحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الصادر أمس.

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3155 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 13 دولارًا، لتسجل 2365 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3606 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2704 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2104 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 25240  جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3165  جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3155 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 43 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2421 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 2378 دولارًا.

وتترقب الأسواق المحلية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

وكشفت بيانات سوق العمل الصادرة منذ قليل، انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل نسبيا.
وقالت وزارة العمل في تقريرها اليوم الخميس إن طلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 8 آلاف طلب إلى مستوى قدره 215 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 18 مايو، في حين كان يتوقع الاقتصاديون قراءة أكثر ارتفاعًا تبلغ 220 ألف طلب.

في حين ارتفع متوسط طلبات البطالة لأربعة أسابيع، وهو مقياس أكثر موثوقية لسوق العمل لأنه يخفض التقلبات من أسبوع لآخر - إلى 219.750 ألف طلب، بزيادة قدرها 1.750 ألف طلب.
وبلغت طلبات البطالة المستمرة، والتي تمثل عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات بالفعل، 1.794 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 11 مايو، دون تغيير عن البيانات الأسبوع الماضي.

وتولي الأسواق اهتمامًا وثيقًا بسوق العمل، الذي يظل عاملًا حاسمًا في السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، حيث يشير الاقتصاديون إلى أن  ضعف سوق العمل سيدفع تضخم الأجور إلى الارتفاع، الأمر الذي سيرفع معدل التضخم "أسعار المستهلكين".

لم يتفاعل سوق الذهب كثيرًا مع بيانات سوق العمل الإيجابية، حيث يشهد ضغوط بيع قوية كرد فعل على التوقعات المتشددة التي عكسها  محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أظهر محضر لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي قلقًا متجددًا بشأن تهديد التضخم المستمر،و قال أعضاء اللجنة إن الأمر استغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في السابق حتى يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2٪.
وكشف المحضر أيضًا أن بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قالوا إنه إذا زادت ضغوط التضخم، فقد يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال المحضر: "أشار العديد من المشاركين إلى الرغبة في تشديد السياسة بشكل أكبر في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبًا"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة بشأن توقيع ديانج للزمالك

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 .. عبر هذا الرابط

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

انخفاض خادع.. موعد انتهاء أطول موجة حارة في فصل الربيع

ارتفعت 100 جنيه|أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 مايو 2024.. وهذا ثمن الأضاحي الآن

ظهور نتائج سنوات النقل محافظة القاهرة عبر هذا الرابط .. الآن

محمود الخطيب يوجه رسالة مثيرة إلى محمد صلاح

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21| فيديو

ترشيحاتنا

كعكة عيد ميلاد تثير جدلا بأستراليا.. تحمل شعار حماس وصورة أبو عبيدة

مصطفى بكري: القيادة السياسية تعلم حجم المخطط ضد مصر وأبعاده

ذاكر معانا.. مراجعة فيزياء لطلاب الثانوية العامة على صدى البلد الآن

خالد الجندي عن «مؤتمر السنة»: قرار الأوقاف يُفوت الفرصة على أي مزايد

شهادة من البنك الأهلي تمنحك عائدا شهريا 5000 جنيه.. تفاصيل

تبكير مواعيد مرتبات يونيو 2024..حالات الجمع بين أكثر من معاش في القانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال من نوع ملابس معينة .. تسبب أمراضا خطيرة

أحلى حاجة في الحر .. طريقة عمل الجيلي بالفواكه

تكشف الأمراض وتسبب السرطان.. اكتشاف 130 مصدرا جديدا لأغرب أشعة عرفها البشر

لو عايز تخس.. طريقة عمل شيبسي دايت بدون أى كربوهيدرات| تفاصيل

فيديو

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

انتصار كبير| دول أوروبية تعترف بفلسطين.. ضربة قوية لنتنياهو

أطول موجة حارة .. تأثيرها على حالة طقس اليوم ومتى تنتهي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-