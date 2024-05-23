عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوى جنائية ضد Booking لتربحها من العقارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

صدى البلد

اتخذ اتحاد مكون من أربع منظمات، بما في ذلك مركز الدعم القانوني الأوروبي ومنتدى الحقوق، إجراءات قانونية من خلال تقديم شكوى جنائية إلى المدعين العامين في هولندا ضد موقع Booking.com. وتأتي هذه الخطوة ردًا على اتهامات طويلة الأمد بأن موقع السفر يستفيد من قوائم العقارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تشير الشكوى، التي تم الكشف عنها يوم الخميس، إلى قوائم العقارات في الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات، بما في ذلك القدس الشرقية، كدليل على استفادة Booking.com من الأنشطة غير القانونية. وعلى وجه التحديد، تتهم المنظمات الشركة التي يقع مقرها في هولندا بالتربح من الجريمة وتزعم أن عائدات هذه الأنشطة يتم توجيهها إلى النظام المالي الهولندي.

ووفقا للجارديان، لم تستجب شركة Booking.com، التي يقع مقرها الرئيسي في هولندا، لطلبات التعليق بشأن الشكوى.

سلطت ليديا دي ليو، ممثلة مركز أبحاث الشركات المتعددة الجنسيات (SOMO)، الضوء على سنوات النشاط والتحذيرات الموجهة إلى Booking.com فيما يتعلق بعملياتها في الأراضي المحتلة. وشددت على أصوات الفلسطينيين الذين شهدوا إدراج ممتلكاتهم كبيوت عطلات مربحة للمستوطنين على المنصة.

يأتي هذا التحدي القانوني في أعقاب قضية مماثلة تتعلق بشركة Airbnb، والتي واجهت انتقادات بسبب قوائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بعد الإعلان في البداية عن خطط لإزالة ما يقرب من 200 قائمة، تراجعت Airbnb عن قرارها وسط دعوى قضائية جماعية، وتعهدت بدلاً من ذلك بالتبرع بعائدات الإيجارات في الضفة الغربية للمنظمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

يؤكد تقديم هذه الشكوى ضد Booking.com الجهود المستمرة التي يبذلها نشطاء حقوق الإنسان لمحاسبة الشركات متعددة الجنسيات عن أنشطتها في مناطق النزاع والمناطق المتنازع عليها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة بشأن توقيع ديانج للزمالك

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 .. عبر هذا الرابط

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

انخفاض خادع.. موعد انتهاء أطول موجة حارة في فصل الربيع

ارتفعت 100 جنيه|أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 مايو 2024.. وهذا ثمن الأضاحي الآن

ظهور نتائج سنوات النقل محافظة القاهرة عبر هذا الرابط .. الآن

محمود الخطيب يوجه رسالة مثيرة إلى محمد صلاح

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21| فيديو

ترشيحاتنا

كعكة عيد ميلاد تثير جدلا بأستراليا.. تحمل شعار حماس وصورة أبو عبيدة

مصطفى بكري: القيادة السياسية تعلم حجم المخطط ضد مصر وأبعاده

ذاكر معانا.. مراجعة فيزياء لطلاب الثانوية العامة على صدى البلد الآن

خالد الجندي عن «مؤتمر السنة»: قرار الأوقاف يُفوت الفرصة على أي مزايد

شهادة من البنك الأهلي تمنحك عائدا شهريا 5000 جنيه.. تفاصيل

تبكير مواعيد مرتبات يونيو 2024..حالات الجمع بين أكثر من معاش في القانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال من نوع ملابس معينة .. تسبب أمراضا خطيرة

أحلى حاجة في الحر .. طريقة عمل الجيلي بالفواكه

تكشف الأمراض وتسبب السرطان.. اكتشاف 130 مصدرا جديدا لأغرب أشعة عرفها البشر

لو عايز تخس.. طريقة عمل شيبسي دايت بدون أى كربوهيدرات| تفاصيل

فيديو

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

انتصار كبير| دول أوروبية تعترف بفلسطين.. ضربة قوية لنتنياهو

أطول موجة حارة .. تأثيرها على حالة طقس اليوم ومتى تنتهي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-