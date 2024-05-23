عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مليار و600 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط أكبر صفقة كوكايين داخل سفينة ببورسعيد

سفينة- ارشيفية
سفينة- ارشيفية

 

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية غير مسبوقة ونجحت فى ضبط أكثر من نصف طن لمخدر الكوكايين داخل حاوية بميناء شرق بورسعيد تمهيداً لإعادة نقلها لإحدى الدول.. تقدر قيمتها المالية بحوالى 1,650مليار جنيه).

 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حاوية تحتوى على شحنة كبيرة من المواد المخدرة على سفينة قادمة من ميناء دولة أجنبية مروراً بالبلاد بميناء شرق بورسعيد ، تمهيداً لإعادة نقلها لإحدى الدول الأخرى ومشتملها المستندى (أسماك مجمدة). 

وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الحاوية وأسفر التفتيش عن ضبط (550 كيلو جرام لمخدر الكوكايين) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,650 مليار جنيه تقريباً). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية وتوجيه الضربات الاستباقية للتشكيلات العصابية متجرى المواد المخدرة.. وفى ضوء التعاون الدولى لمكافحة الجريمة المنظمة وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد للحيلولة دون استقلالها من قبل التشكيلات لجلب وتهريب المواد المخدرة.

58ad168f-f9e6-434b-998e-1db0ab978427
58ad168f-f9e6-434b-998e-1db0ab978427
7dc0e12a-7e1d-4d48-804c-c23d34a752f0
7dc0e12a-7e1d-4d48-804c-c23d34a752f0
7642326f-d973-49c7-83f9-bab6ed96d9ef
7642326f-d973-49c7-83f9-bab6ed96d9ef
أجهزة الأمنية أسماك مجمدة الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التعاون الدولي الكوكايين دولة أجنبية مخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة بشأن توقيع ديانج للزمالك

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 .. عبر هذا الرابط

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

انخفاض خادع.. موعد انتهاء أطول موجة حارة في فصل الربيع

ارتفعت 100 جنيه|أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 مايو 2024.. وهذا ثمن الأضاحي الآن

ظهور نتائج سنوات النقل محافظة القاهرة عبر هذا الرابط .. الآن

محمود الخطيب يوجه رسالة مثيرة إلى محمد صلاح

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21| فيديو

ترشيحاتنا

كعكة عيد ميلاد تثير جدلا بأستراليا.. تحمل شعار حماس وصورة أبو عبيدة

مصطفى بكري: القيادة السياسية تعلم حجم المخطط ضد مصر وأبعاده

ذاكر معانا.. مراجعة فيزياء لطلاب الثانوية العامة على صدى البلد الآن

خالد الجندي عن «مؤتمر السنة»: قرار الأوقاف يُفوت الفرصة على أي مزايد

شهادة من البنك الأهلي تمنحك عائدا شهريا 5000 جنيه.. تفاصيل

تبكير مواعيد مرتبات يونيو 2024..حالات الجمع بين أكثر من معاش في القانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال من نوع ملابس معينة .. تسبب أمراضا خطيرة

أحلى حاجة في الحر .. طريقة عمل الجيلي بالفواكه

تكشف الأمراض وتسبب السرطان.. اكتشاف 130 مصدرا جديدا لأغرب أشعة عرفها البشر

لو عايز تخس.. طريقة عمل شيبسي دايت بدون أى كربوهيدرات| تفاصيل

فيديو

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

انتصار كبير| دول أوروبية تعترف بفلسطين.. ضربة قوية لنتنياهو

أطول موجة حارة .. تأثيرها على حالة طقس اليوم ومتى تنتهي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-