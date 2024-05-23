المياه تقضي على الأمريكان... ظاهرة كارثية بارتفاع نسب الوفيات غرقا فى الولايات المتحدة.. وهذه أسباب انتشارها

كانت وفيات الغرق في الولايات المتحدة آخذة في الانخفاض منذ عقود، لكن تقريرًا جديدًا صادرًا عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وجد أن الوفيات آخذة في الارتفاع منذ عام 2020، في حين أنه ليس من الواضح تمامًا سبب هذا الارتفاع، ولكن يعتقد خبراء الصحة العامة أن تأثيرات جائحة كوفيد-19 يمكن أن تكون مسؤولة جزئيًا على الأقل.

ووفقًا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض ، كان هناك حوالي 4000 حالة وفاة غرقًا عرضيًا في الولايات المتحدة في عام 2019، ثم قفز هذا إلى أكثر من 4500 حالة وفاة سنويًا في أعوام 2020 و2021 و2022 - أي بزيادة قدرها 10% تقريبًا، وبحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فيقول آدم كاتشمارشي، الرئيس التنفيذي للتحالف الوطني لمنع الغرق (NDPA)، إن هناك دلائل في الآونة الأخيرة على أن حالات الغرق المميتة آخذة في التزايد، لكن الأرقام الوطنية كانت صارخة، ويضيف بلهجة تحذيرية: "أقل ما يقال عنه أنه من المثير للصدمة أننا شهدنا هذه الزيادات الكبيرة"،

هذا ما حدث أثناء الوباء

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن أسباب الزيادة في وفيات الغرق غير معروفة على وجه اليقين، ولكن مسؤولي الصحة العامة يقولون إن عمليات الإغلاق والإغلاق المرتبطة بالوباء أثرت على كيفية تفاعل الناس مع المياه بشكل ترفيهي، وتقول تيسا كليمنس، عالمة الصحة في قسم الوقاية من الإصابات في مركز السيطرة على الأمراض، والتي كانت المؤلفة الرئيسية للتقرير، في رسالة متابعة بالبريد الإلكتروني إلى NPR، إن الأسباب الكامنة وراء الزيادة في الوفيات كانت "معقدة على الأرجح".

وتوضح كليمنس: "ومع ذلك، فإننا نعلم أن العديد من حمامات السباحة العامة أغلقت أبوابها خلال جائحة كوفيد-19، مما حد من توفر دروس السباحة، وبمجرد إعادة فتح حمامات السباحة، واجهت العديد من المرافق نقصًا في مدربي السباحة ورجال الإنقاذ المدربين، مما أدى إلى تقليل توفر دروس السباحة ومناطق السباحة الآمنة"، ويوافق بيل راموس، الأستاذ المشارك في كلية الصحة العامة بجامعة إنديانا، على أن التغييرات في الحياة اليومية على مدى السنوات العديدة الماضية من المحتمل أن يكون لها تأثير على سلامة السباحة، وأضاف: "تعليم السباحة كان ينمو قبل الوباء، وقد تم إغلاق الصنبور بشكل أساسي، فلم يتم تدريب رجال الإنقاذ، ولم يتم تعليم الأطفال دروس السباحة".

فيما يوصي خبراء الوقاية من الغرق بأن يتعلم الجميع السباحة، إلا أن تقرير مركز السيطرة على الأمراض وجد أن ما يقدر بنحو 40 مليون بالغ أمريكي لا يعرفون كيفية السباحة، وما يقرب من 55% لم يأخذوا أبدًا درسًا في السباحة، وهو الأمر الذي قد يكون مكلفًا ويصعب الوصول إليه بالنسبة لبعض الأشخاص، وقال راموس إنه يأمل أن تساعد الخطة الوطنية الأولى لسلامة المياه في البلاد ، والتي صدرت العام الماضي، في تقليل عدد حالات الغرق في جميع أنحاء البلاد.

يواجه الأطفال الصغار وكبار السن أكبر المخاطر

بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و4 سنوات، يعد الغرق السبب الرئيسي للوفاة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، وشهدت هذه الفئة العمرية زيادة بنسبة 28% في وفيات الغرق بين عامي 2019 و2022، ووجد التقرير أن البالغين من العمر 65 عامًا فما فوق شهدوا ثاني أعلى معدل للغرق، وكانت هناك أيضًا فوارق عرقية وإثنية في وفيات الغرق، فقد كان لدى الهنود الأمريكيين وسكان ألاسكا الأصليين أعلى معدل لوفيات الغرق بين المجموعات العرقية والإثنية، يليهم السود، الذين شهدوا ارتفاعًا بنسبة 28٪ في الوفيات بين عامي 2019 و2021.

وكما صرح للصحيفة الأمريكية، يقول كاتشماركي: "نأمل أن يكون هذا بمثابة دعوة للاستيقاظ للبلاد على عدد من الجبهات، وأعتقد أن معظم الناس لا يدركون أحيانًا مدى تعقيد مشكلة الغرق في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا يمكن الوقاية منها بنسبة 100٪ ولا يجب أن تكون على هذا النحو".

كيف تبقى آمنا

ومع اقتراب موسم الصيف، يقول المدافعون عن الوقاية من الغرق أن هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لتقليل خطر الغرق عليك وعلى أحبائك، وبالنسبة لحمامات السباحة في الفناء الخلفي، قال راموس إنه يجب على المجموعات تعيين شخص واحد غير مشتت للانتباه ويكون تركيزه الوحيد هو مراقبة السباحين. يمكنهم ارتداء علامة حول رقبتهم، وإذا اضطروا إلى النهوض، فيمكنهم إعطاء هذه العلامة لشخص آخر للتأكد من أن شخصًا ما ينتبه دائمًا إلى حمام السباحة.

وهنا يقول راموس: "لست متأكداً من سبب عدم قيامنا بذلك، ولكن في مجال الإنقاذ نقول إن وظيفة المنقذ هي مراقبة المستفيدين. هذه هي وظيفتهم الأولى، فربما نحتاج إلى أن نكون أقل خوفًا من قول ذلك للآباء ومقدمي الرعاية أيضًا"، بينما يقول كاتشمارشي إن إجراءات السلامة الهامة الأخرى تشمل توصيات بأن يتعلم الجميع كيفية السباحة وأن يعرف أولئك الذين يعتنون بالآخرين كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي مع أنفاس الإنقاذ في حالة الطوارئ.

وتقترح NDPA أن تكون حمامات السباحة مجهزة بأسوار وأجهزة إنذار، ويجب على السباحين استخدام سترات النجاة في مواقف معينة، بما في ذلك المياه المفتوحة، ويمكن أن يحدث الغرق في أقل من دقيقة، ويقول المدافعون عن الوقاية منه إن الأمر قد لا يبدو كما يتوقعه الناس من التلفزيون أو الأفلام، وقال راموس: "من المؤكد أن هذا ليس الحدث الذي نصفه عادة حيث يصرخ الشخص ويصرخ ويلوح. هذا الشخص لا يزال ما نعتبره سباحًا متعثرًا، إنهم لم يصبحوا بالفعل ضحية غرق نشطة بعد، لأنه بمجرد وصولك إلى هذه النقطة، يصبح الأمر بمثابة عمل صامت للغاية. ولم يمض وقت طويل بعد ذلك قبل أن يقعوا في مشكلة حقيقية".