جنوب الوادى تناقش آليات المكافحة البيولوجية للكائنات الضارة فى الجامعة

ناقش الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اجراءات التعقيم اللازمة بالمنشآت الجامعية وتوفير مقر آمن لتخزين مواد المقاومة بعيداً عن الأفراد، مع الاستخدام الأمثل لها، وتوفير مواد المقاومة بالكميات المناسبة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المكافحة البيولوجية بجامعة جنوب الوادى، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، لتحديد الكائنات الحية الضارة بالأفراد والمنشآت والأجهزة والمعدات و الأثاث والبيئة، والمواد المستخدمة فى مقاومتها.

حضر فعاليات الاجتماع، الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامي عبد الرؤوف، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور أحمد هاشم، عميد كلية الطب، والدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديرى عموم الشئون الادارية والامن والعلاقات العامة والمدن الجامعية.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن الهدف من اللجنة هو تحديد نوع وأماكن تواجد جميع الكائنات الحية الضارة بالأفراد والمنشآت والأجهزة والمعدات والاثاث والبيئة مع تحديد الآليات المناسبة للمقاومة بما في ذلك المواد المستخدمة في المكافحة والجدول الزمني وقياس الأثر البيئي.

وشدد رئيس جامعة جنوب الوادى، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتدريب المعنيين بعملية المكافحة وفق أفضل الممارسات العالمية وإتباع كود أخلاقيات التعامل مع الكائنات الحية الضارة و القوانين المنظمة لذلك.



