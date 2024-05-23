انتصار أمام المحكمة السبت.. والسبب سايس

تستكمل محكمة جنح قصر النيل، بعد غدًا السبت دعوى تتهم الفنانة انتصار، بالبلاغ الكاذب والتنمر، بعدما ادعت أن سايس سبها أثناء ركنها السيارة.

اقرأ ايضًا :

تعود أحداث الواقعة، بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من الفنانة انتصار أفادت فيه بتعرضها للسب والقذف على يد سايس أثناء ركنها سيارتها فى منطقة جاردن سيتى بقصر النيل.

اقرأ ايضًا :

ادعت الفنانة أن السايس تعدى عليها بالسب ومنعها من ركن السيارة، حيث توصلت التحريات إلى كذب رواية انتصار، مما دفع محامى السايس لإقامة دعوى تطالب بالبلاغ الكاذب ضدها والتنمر على موكله.