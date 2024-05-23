حزب الله يستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية

أعلن حزب الله اليوم الخميس، إصابة دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ أطلق من جنوب لبنان إلى حرش شتولا.

وقال حزب الله في بيان، إنه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد ‏‏ومتابعة لقوات العدو في حرش شتولا ورصد دبابة ميركافا تقوم بالاعتداء على أهلنا وقرانا الآمنة، ‏‏كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واستهدفوها عند الساعة 16:55 من بعد ظهر يوم الخميس ‏‏‏23-5-2024 خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة، حيث تم تدميرها وإيقاع ‏‏طاقمها بين قتيل وجريح.

يأتي ذلك في ظل استمرار الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي بعد 24 ساعة من إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.