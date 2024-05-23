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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية السعودية ورئيس وزراء فلسطين يبحثان الأوضاع في قطاع غزة

ارشيفي
ارشيفي

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير ‎فيصل بن فرحان مع رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى للأوضاع في الضفة الغربية و قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي مع رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى.


فيما بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير خارجية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تاي أتسكي سيلاسي. سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

كما ناقش بن فرحان خلال استقباله سيلاسي بمقر الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير السعودية لدى إثيوبيا الدكتور فهد الحميداني.

من جانب آخر؛ استقبل وزير الخارجية نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ، حيث رحب الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بالوزير الضيف والوفد المرافق متمنياً لهم طيب الإقامة بالمملكة.

واستعرض الوزيران أوجه العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، مدير إدارة جنوب أوروبا أحمد الخميس.

 

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