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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أحدث أسعار سيارات ام جي موديل 2024 بعد التخفيضات

الاسعار الرسمية لسيارات
الاسعار الرسمية لسيارات ام جي

تقدم علامة ام جي عدد من اصداراتها المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من عائلة السيدان، أو الكروس اوفر، أو فئة الـ SUV الرياضية، ومنها النسخة ام جي 5 و6، بالاضافة إلى النسخة ZS، والشكل الجديد من RX5 بإطلالة PLUS.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية لسيارات ام جي المقدمة بالسوق المصري بعد اخر تخفيضات.

الاسعار الرسمية لسيارات ام جي

1 - ام جي 5 موديل 2024

 

تستغرق السيارة ام جي 5 موديل 2024 مدة منية قدرها 12.5 ثانية وصولاً من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة، بينما تصل السيارة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، حيث دعمت بمحرك 4 سلندر بقوة 120 حصان سعة 1500 سي سي، مع 150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 

أسعار السيارة ام جي 5 موديل 2024 الرسمية في مصر

 

الفئة الأولى بسعر 830,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 900,000 جنيه.

الاسعار الرسمية لسيارات ام جي

2 - ام جي 6 موديل 2024

 

تأتي السيارة ام جي 6 موديل 2024 محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، مع امكانية ضخ قوة إجمالية قدرها 169 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، ويصل متوسط استهلاك ام جي 6 من الوقود نحو 6.8 لتر عندما تقطع مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

 

أسعار السيارة ام جي 6 موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الأولى بسعر 1,220,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,250,000 جنيه.

الاسعار الرسمية لسيارات ام جي

3 - ام جي ZS موديل 2024

 

تنتج السيارة ام جي ZS موديل 2024 قوة قدرها 119 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران حيث تأتي بمحرك 1500 CC رباعي الأسطوانات.، بينما تستهلك إم جي ZS نحو 5.8 لترًا من الوقود، عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، وتستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكي الاداء 4 غيار.

 

أسعار السيارة ام جي ZS موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الاولى بسعر 975,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,000,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,020,000 جنيه.

 

الاسعار الرسمية لسيارات ام جي

4 - ام جي RX5 PLUS موديل 2024

 

تضم ام جي RX5 PLUS موديل 2024 محرك تيربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية للمحرك 171 حصانا، وعزم الدوران الأقصى 275 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار مع تقنية الدفع الأمامي، بينما تصل السيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كم/ساعة.

 

أسعار السيارة ام جي RX5 PLUS موديل 2024 الرسمية في مصر

 

الفئة الأولى بسعر 1,450,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,500,000 جنيه.

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