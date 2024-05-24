البورصة تربح 84.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 84.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.8%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 4.06% ليغلق عند مستوى 27205.14 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.85% ليغلق عند مستوى 5940.01 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 8587.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 4.61% ليغلق عند مستوى 33365.54 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 6815.60 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 192.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.198 مليار ورقة منفذة على 573 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 173.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.886 مليار ورقة منفذة على 454 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 13.54% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 86.46%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 16.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 296.3 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 5.021 مليار جنيه، بحجم تداول 2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 191.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 21.3 مليار جنيه بحجم تداول 3.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 488 ألف عملية.