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رئيس التحرير
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أخبار البلد

غادة فاروق تفتتح مؤتمر سيدات المنصة والجمهورية الجديدة إنجازات إستراتيجية ومكتسبات وطن

نائب رئيس جامعة عين
نائب رئيس جامعة عين شمس

افتتحت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مؤتمر "سيدات المنصة والجمهورية الجديدة إنجازات استراتيجية ومكتسبات وطن" والذي نظمه مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية برئاسة د. حاتم العبد مدير المركز 

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر.

وفي كلمتها رحبت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالقامات الكبيرة من الحضور في رحاب جامعة عريقة كجامعة عين شمس  وأوضحت ان  الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعيش حقبة من القفزات التنموية في شتى القطاعات. ومن بينها الاهتمام بتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات كأحد أهم أولويات المرحلة.. ومن بين هذه المجالات.. يحتل القضاء المصري الشامخ مكانة بارزة.. لما شهده خلال الفترة الماضية من نهوض وتمكين للمرأة المصرية، والتأكيد على دورها الفاعل في هذا المجال.

واضافت ان تنظيم فعالية اليوم يأتي في إطار جهود الجامعة لزيادة الوعي بضرورة تمكين المرأة المصرية في كافة المجالات بشكل عام وفي المنصات القضائية بشكل خاص.. فتعزيز مشاركة المرأة في القضاء المصري.. ليس مجرد مطلب حقوقي .. بل هو ضرورة لتحقيق التوازن والعدالة في المجتمع.

وأكد د. حاتم العبد مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية والمقرر العلمي للمؤتمر ان  رؤية الجمهورية الجديدة لتمكين المرأة 2030 ترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسة في كافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها - دون أي تمييز - الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثم... القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن والذي يمثل ترجمة أمينة وانعكاسا صادقا وتطبيقا فوريا لهذه الاستراتيجية

وتناولت الجلسة الأولى "تعزيز المشاركة النسائية في القضاء المصري: التحديات والاستراتيجيات" ورأس الجلسة الدكتور حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط وتحدث المستشار  مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة  و المستشار الدكتور محمد أبوضيف أمين عام هيئة النيابة الإدارية ، الدكتورة  نسرين البغدادي عضو وممثل عن المجلس القومي للمرأة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس في عدة محاور وهي التطورات التشريعية وأثرها على تمثيل المرأة في المناصب القضائية ،السياسات والبرامج الفعالة لتمكين المرأة في المنصات القضائية المصرية ،التحديات المهنية والقانونية التي تواجه المرأة في تطورها المهني وترقيتها في القضاء


ودارت الجلسة الثانية حول "المرأة القاضية والعدالة الاجتماعية : دور وتأثير " ورأس الجلسة الأستاذة الدكتورة هبة شاهين عميد كلية الإعلام وتحدث فيها السادة : المستشارة الدكتورة  هالة جمال الدين عضو المكتب الفني لمحكمة النقض ، القاضية  رضوى حلمي وهي أول قاضية تعتلي المنصة بمجلس الدولة ، الدكتور حاتم العبد مدير المركز ودارت الجلسة حول  دور المرأة القاضية في حماية حقوق المرأة وتعزيز العدالة الاجتماعية في مصر و الإنجازات البارزة والتحديات المستقبلية لسيدات المنصة القضائيةو بناء قدرات القاضيات المصريات وفقًا للتجارب الدولية والممارسات العالمية.

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