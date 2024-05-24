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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند مشي 10000 خطوة يوميا؟.. مفاجأة

المشي
المشي

يعد المشي أحد أبسط أشكال التمارين الرياضية وأكثرها فعالية، إنه شيء يفعله معظمنا كل يوم دون حتى التفكير فيه، ولكن هل تعلم أن المشي أكثر من 10000 خطوة يوميًا يمكن أن يكون له فوائد مذهلة لصحتك؟ فيما يلي بعض المزايا المدهشة لتحقيق هدف الخطوة هذا.

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-يعزز قدرة الرئة
يمكن أن يؤدي المشي المنتظم إلى زيادة سعة الرئة بشكل كبير، مما يسمح لك بتناول المزيد من الأكسجين مع كل نفس، ووفقا لدراسة نشرت في مجلة التأهيل والوقاية القلبية الرئوية، فإن المشي يقوي عضلات الجهاز التنفسي، ويحسن التهوية، ويعزز وظيفة الرئة بشكل عام، يمكن أن تؤدي زيادة سعة الرئة إلى تحسين القدرة على التحمل أثناء الأنشطة البدنية وتحسين الصحة العامة.
-يعزز صحة القلب
من أهم فوائد المشي تأثيره الإيجابي على صحة القلب، وجدت الأبحاث التي أجرتها جمعية القلب الأمريكية أن المشي 10000 خطوة على الأقل يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 50٪. يساعد المشي المنتظم على خفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الكوليسترول، وتحسين الدورة الدموية، وكل ذلك يساهم في صحة القلب.
-يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء
وجدت دراسة نشرت في مجلة Stroke أن النساء اللاتي مشين 10000 خطوة أو أكثر كل يوم كان لديهن خطر أقل بكثير للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بأولئك اللاتي مشين خطوات أقل. وتابع الباحثون أكثر من 13 ألف امرأة لمدة عشر سنوات، ووجدوا أن أولئك الذين يمشون أكثر لديهم خطر أقل بنسبة 21٪ للإصابة بالسكتة الدماغية، يساعد المشي في الحفاظ على مستويات صحية لضغط الدم، ويحسن الدورة الدموية، ويقلل من تراكم الترسبات في الشرايين، وكلها عوامل تساهم في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
-يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري
يعد المشي طريقة بسيطة ولكنها فعالة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وجدت دراسة نشرت في مجلة Diabetologia أن المشي 10000 خطوة يوميا يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري، وتابع الباحثون أكثر من 2000 شخص لمدة 10 سنوات، ووجدوا أن أولئك الذين يمشون أكثر لديهم خطر أقل بنسبة 50٪ للإصابة بمرض السكري مقارنة بأولئك الذين كانوا أقل نشاطا. يساعد المشي على تحسين حساسية الأنسولين، وخفض مستويات السكر في الدم، والحفاظ على وزن صحي للجسم، وكلها عوامل مهمة في الوقاية من مرض السكري.
-يعزز فقدان الوزن ويحافظ على الوزن الصحي
المشي هو وسيلة ممتازة لحرق السعرات الحرارية وتعزيز فقدان الوزن، من خلال المشي أكثر من 10000 خطوة يوميًا، يمكنك زيادة إنفاقك اليومي من السعرات الحرارية وإنشاء عجز في السعرات الحرارية، وهو أمر ضروري لفقدان الوزن، يساعد المشي على بناء كتلة عضلية خالية من الدهون، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في الحفاظ على وزن صحي مع مرور الوقت. وجدت دراسة نشرت في مجلة السمنة أن المشي 10000 خطوة يوميا يمكن أن يساعد في منع زيادة الوزن وتعزيز فقدان الوزن، حتى دون إجراء تغييرات على النظام الغذائي.
-يحسن المزاج ويقلل التوتر
ثبت أن المشي له تأثير إيجابي على الصحة العقلية، وتحسين الحالة المزاجية وتقليل مستويات التوتر، وجدت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي أن المشي لمدة 10 دقائق فقط يوميا يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق، يفرز المشي هرمون الإندورفين، وهو هرمون طبيعي يرفع المزاج ويقلل من مستويات هرمونات التوتر في الجسم. يمكن أن يؤدي قضاء الوقت في الهواء الطلق أثناء المشي إلى تعزيز هذه التأثيرات المعززة للمزاج.
-يساعد على تحسين نوعية النوم
تبين أن النشاط البدني المنتظم، مثل المشي، يحسن نوعية النوم ومدته، وجدت دراسة نشرت في مجلة طب النوم السريري أن البالغين الذين ساروا لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع (حوالي 10000 خطوة في اليوم) أفادوا عن جودة نوم أفضل وشعروا بالانتعاش أكثر في الصباح مقارنة بأولئك الذين كانوا أقل نشاطًا. يساعد المشي على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، ويقلل من التوتر والقلق، ويعزز الاسترخاء، وكل ذلك يساهم في نوم أفضل.
-يعزز وظيفة المناعة
المشي بانتظام يمكن أن يقوي جهاز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض. وجدت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي أن البالغين الذين ساروا ما لا يقل عن 10000 خطوة يوميا كان لديهم خطر أقل بنسبة 43٪ للإصابة بالبرد مقارنة بأولئك الذين مشوا أقل، يساعد المشي على زيادة الدورة الدموية للخلايا المناعية في الجسم، ويحسن الوظيفة اللمفاوية، ويقلل الالتهاب، وكل ذلك يعزز وظيفة المناعة ويدعم الصحة العامة.
المصدر: timesofindia

 

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