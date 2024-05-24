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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد مرور 52 عاما على رحيله.. تعرف على سبب وفاة الكوميديان إسماعيل ياسين

إسماعيل ياسين
إسماعيل ياسين

يمر اليوم 52 عاما على رحيل الكوميديا الأشهر في تاريخ السينما المصرية، الفنان إسماعيل ياسين الذي رحل عن عمر يناهز 60 عاما بشكل حزين.

 

إسماعيل ياسين الذي قدم عشرات الأفلام الكوميدية الناجحة لم تكن نهايته مثل حياته، ولكنها شهدت انعكاسا دراميا غريبا، أثر في محبيه. 

 

 

شهد عام 1961 انحسار الأضواء عن إسماعيل يس تدريجيا؛ فبعد أن كان يقدم أكثر من عشرة أفلام في العام الواحد قدم فلمين فقط هما (زوج بالإيجار) و(الترجمان).

 

وبعدها أخذت أعداد أعماله في التناقص، حتى تراكمت عليه الضرائب وأصبح مطاردا بالديون والحجز على ممتلكاته الت بناها بكفاح عمره، وقيل إنه أصيب بمرض القلب وابتعد عن الساحة تدريجيا. 

 

 

سافر إلى لبنان وقدم عدد من الأفلام القصيرة منها (فرسان الغرام، وكرم الهوى، وعصابة النساء) ولكنه لم ينجح بالشكل المطلوب، وعاد إلى مصر ليشارك بأدوار صغيرة. 

 

أصيب إسماعيل ياسين بأزمة قلبية عام 1972 قبل أن يستكمل تمثيل دوره الأخير والصغير في فيلم بطولة نور الشريف.

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