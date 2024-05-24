محمد عبد المنصف يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي: اعملوا زي الزمالك

وجة نجم الزمالك السابق محمد عبد المنصف نصيحة للاعبي الاهلي قبل مواجهة الترجي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و قال محمد عبد المنصف عبر تصريحات تليفزيونية مع الاعلامي مهيب عبد الهادي : اعملوا زي الزمالك في الكونفدرالية.

وتوج نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على ضيفه نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، في إياب نهائي على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك على نهضة بركان، من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، بعد تمريرة سحرية من زيزو.