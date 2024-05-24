مياه الشرب بأسوان: قطع الخدمة عن عدد من المناطق لتنفيذ أعمال الربط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى أسوان أنه نظرا للقيام بأعمال ربط خط مياه الشرب بشارع كسر الحجر بجوار المستشفى الجامعي بالسيل، الأمر سيتم قطع المياه عن عدد من المناطق.

ويشمل انقطاع مياه الشرب على المناطق التالية: طريق كسر الحجر بالكامل – شرق البندر – وسط البلد – أرض أبو شوك – شارع السماد من السيل إلى الجوزيرة – مطلع تقسيمات الصداقة الجديدة – أرض الجميلى – النفق – الحصايا– الشادر، الحكروب، خور عواضة، السيل الريفى، السيل الجديد.

مياه الشرب

وسوف يتم قطع مياه الشرب اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024، وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم التالي السبت الموافق 25 مايو 2024، وأهابت الشركة بالمواطنين وجهات الخدمات المعنية بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة المحددة .