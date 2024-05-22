في أسوان.. إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق توك توك إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات أسوان أوراق المتهمين بقتل سائق التوك توك حمادة البكري، إلى فضيلة المفتى.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى ما يقرب من عامين عندما تلقى العميد محمد هلال مأمور مركز شرطة كوم أمبو إخطاراً من أهالي قرية النجاجرة، يفيد بغياب ح. ب 25 سنة، سائق توك توك.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض تغيب السائق، وأثناء السير في خطة البحث، والعثور على التوك توك بإحدى المناطق الزراعية.

حادث

ومن خلال تكثيف التحريات، تبين أن وراء تغيب سائق التوك توك، متهمين، وتم إعداد مأمورية لاستهدافهما.

وأسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهة المتهم الأول، اعترف بارتكاب الواقعة حيث اتفق مع المتهم الثاني على استدراج سائق توك توك بحجة توصيلهما والاستيلاء على مركبة التوك توك لإعادة بيعها، وأثناء محاولتهما الاستيلاء على مركبة التوك توك قام المجني عليه بمقاومتهما إلا أنهما تمكنا من السيطرة عليها وطعنه بمطواة.

وقام المتهمان بإلقاء جثة المجني عليه في مصرف الكامل الواقع ما بين نصر النوبة وقرية العباسية.