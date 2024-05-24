اليوم.. مدحت صالح يشيع جنازة شقيقه من مسجد الحصري

يشيع اليوم المطرب مدحت صالح جنازة شقيقه أحمد من مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر عقب صلاة الجمعة.



ومن المفترض أن يحضر الجنازة عدد كبير من نجوم الأغنية والذين تربطهم علاقة صداقة قوية بالفنان مدحت صالح بالإضافة إلى أفراد عائلته.

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وتوفي أمس، شقيق الفنان مدحت صالح، حيث كتب الفنان مدحت صالح عبر صفحته على "فيس بوك": "مع السلامة يا احمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله".