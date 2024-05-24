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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانات مذهلة وتصميم فخم.. شاومي تكشف عن أحدث هواتف Poco

Poco F6 Pro
Poco F6 Pro

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية، عن أحدث إصداراتها من هواتف Poco الجديدة التي ستنافس أحدث هواتف سامسونج وهواوي من حيث المواصفات والأسعار.

مواصفات هاتف شاومي Poco F6


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف شاومي الجديد Poco F6، مع شاشة كبيرة تقدم 68 مليار لون من نوع  AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض  1.5K، تبلغ دقتها 1220 × 2712 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتقنية HDR10+ وDolby Vision، ومعدل سطوع يصل إلى 2400 شمعة، وتستخدم الشاشة تعتيم PWM عالي التردد يبلغ 1920 هرتز، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus.

 

 

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يعمل هاتف شاومي Poco F6، بواسطة بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8s Gen 3، الذي يقدم دعما لتقنية 5G، ويقترن مع 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وذاكرة تخزين بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويتمتع هاتف شاومي Poco F6، بكاميرا خليفة مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر Sony IMX882، مصحوبة بمستشعر واسع الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف شاومي Poco F6، بواجهة المستخدم HyperOSالمستند إلى نظام التشغيل Android 14، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 90 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 35 دقيقة.

وتشمل الميزات الأخرى، بهاتف شاومي Poco F6، على  منفذ شحن USB-C، ويأتي الهاتف الذكي أيضا مزودا بمكبر الأشعة تحت الحمراء، ومكبر صوت استريو، ودعما لمقاومة الغبار و الماء وفقا لمعيار IP64، كما يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصبع مدمج أسفل الشاشة الهاتف بدون كلمة مرور.

ويتوفر هاتف شاومي Poco F6، للبيع في الهند، بثلاثة ألوان هي: الأسود والأخضر والتيتانيوم، مقابل سعر يبدأ من 380 دولار (أي ما يعادل 17.917 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 8 رام + 256 جيجابايت.

Poco F6

مواصفات هاتف شاومي Poco F6 Pro

زودت شاومي هاتف Poco F6 Pro، بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، الذي يقدم دعما لتقنية 5G، ويقترن مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وذاكرة تخزين بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1تيرابايت.

جاء هاتف Poco F6 Pro، مع شاشة كبيرة تقدم 68 مليار لون من نوع  AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض  1.5K، تبلغ دقتها 1440 × 3200 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتقنية HDR10+ وDolby Vision، ومعدل سطوع يصل إلى 4000 شمعة، وتستخدم الشاشة تعتيم PWM عالي التردد يبلغ 3840 هرتز.

ويحتوي هاتف Poco F6 Pro، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 120 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 19 دقيقة.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يمتاز هاتف شاومي Poco F6 Pro، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر Sony IMX882، مصحوبة بمستشعر واسع الزاوية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتوفر هاتف شاومي Poco F6 Pro، للبيع مقابل سعر يبدأ من 500 دولار (أي ما يعادل 23.575 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 12 رام + 256 جيجابايت.

Poco F6 Pro
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