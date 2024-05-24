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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الجديد كليا من Poco.. شاومي تطلق تابلت جبارا ينافس iPad

Poco Pad
Poco Pad

كشفت العلامة التجارية بوكو Poco، التابعة لشركة شاومي Xiaomi، أول جهاز لوحي لها على الإطلاق، والذي ينطلق تحت اسم Poco Pad، ويتمتع تابلت بمواصفات ممتازة وتصميم أنيق مقابل سعر منافس للغاية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز تابلت شاومي الجديد Poco Pad، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 12.1 بوصة، تتميز اللوحة بنسبة عرض إلى ارتفاع 10: 16، بدقة 2.5K تبلغ 1600 × 2560 بكسل و 68 مليار لون، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 600 شمعة، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.

 

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مواصفات تابلت شاومي Poco Pad

يستمد تابلت شاومي Poco Pad، طاقته من بطارية بقوة 10.000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، تدعي "بوكو" أن البطارية داخل الجهاز اللوحي تدوم حتي 16 ساعة من بث الفيديو بدون توقف، وأوضحت إن 15 دقيقة من الشحن تكفي لمدة 26 ساعة من تشغيل الموسيقى.

Poco Pad

ويتم تشغيل تابلت شاومي Poco Pad، بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7s Gen 2، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، كما يتميز الجهاز اللوحي بدعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية microSD لتوسيع التخزين بسعة تصل إلى 1.5 تيرابايت.

ويمتاز تابلت شاومي Poco Pad، بهيكل معدني أنيق يبلغ سمكه 7.52 مليميتر ويزن 571 جراما، يأتي باللون الرمادي والأزرق، ويدعم الجهاز اللوحي مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos، كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision للحصول على صورة ذات جودة أعلى عند بث الفيديو.

ويتمتع تابلت شاومي Poco Pad، بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل في المقدمة لصور السيلفي.

Poco Pad

ونظرا لكونه أحد منتجات شاومي، فإنه يعمل بنظام HyperOS، والذي يوفر بعض الميزات الرائعة مثل الاقتران مع أجهزة الشركة المتوافقة والعاملة بنفس نظام التشغيل، حيث يمكنك مشاركة شاشة هاتفك إلى الجهاز اللوحي، مما يتيح لك سحب وإفلات النص والملفات والصور بين الجهاز اللوحي والهاتف بنقرة سريعة.

ويدعم الجهاز اللوحي العمل مع القلم الذكي Poco Smart Pen لتدوين الملاحظات والرسم، ولوحة المفاتيح Poco Pad Keyboard التي يتم بيعها بشكل منفصل، كما أنشأت شاومي غطاء Poco Pad Cover لتوفير حماية إضافية أثناء التنقل.

ويتوفر تابلت شاومي الجديد Poco Pad، مقابل سعر يبدأ من 300 دولار (أي ما يعادل 14.145 جنيها مصريا)، للطراز الأساسي بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Poco Pad
شاومي Poco تابلت بوكو Poco Pad بوكو باد Xiaomi

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