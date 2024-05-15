أسرار تحفة شاومي المنتظرة.. وحش جديد من بوكو بمعالج جبار

أكدت العلامة التجارية بوكو Poco، التابعة لشركة شاومي، على أنها ستطلق هاتفها الذكي الجديد Poco F6 بشكل رسمي في الهند، وسيكون الهاتف المقرر إطلاقه في 23 مايو الجاري، هو الأول في البلاد الذي يعمل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8s Gen 3 .

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يشترك معالج كوالكوم Snapdragon 8s Gen 3 في العديد من جوانب هندسته المعمارية مع شريحة الشركة السابقة Snapdragon 8 Gen 3، ويتضمن ذلك نفس بنية معالج إشارة الصورة (ISP) والشاشة والذاكرة والمودم، كما أنه يستخدم نفس نواة "Kryo X4" القوية وهو مبني على نفس عملية تصنيع TSMC ذات دقة 4 نانومتر.

هاتف بوكو المرتقب Poco F6

ووفقا للشركة، يدعم معالج Snapdragon 8s Gen 3 أيضا 10 مليار معلمة مذهلة ويدعم ميزات متطورة من بينها: الذكاء الاصطناعي التوليدي متعدد الوسائط والتوافق مع العديد من نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) بما في ذلك Baichuan-7B وLlama 2 وحتى Gemini Nano من جوجل.

وفيما يتعلق بالأداء، تدعي “بوكو” أن هاتف Poco F6، حقق نتيجة جبارة تزيد عن 1.5 مليون نقطة وفقا لمعيار الأداء AnTuTu.

وسيكون الهاتف الذكي منافسا مباشرا لهاتف ريلمي القادم Realme GT 6T، والذي سيتم إطلاقه أيضا في الهند الأسبوع المقبل مع معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 7+ Gen 3 الحاصل على ودرجة أداء مماثلة تبلغ 1.5 مليون.

هاتف بوكو المرتقب Poco F6

وتشير الشائعات إلى أن هاتف شاومي المرتقب Poco F6، قد يكون نسخة معدلة من Redmi Turbo 3 الذي تم إطلاقه في الصين الشهر الماضي، إذا كان هذا صحيحا، فمن المتوقع أن يأتي بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة 1.5K، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويمكن أن يحتوي قسم الكاميرا على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، من المحتمل أن يكون من إنتاج شركة سوني IMX-600، إلى جانب مستشعر فائق الدقة 8 ميجابكسل، ومن المحتمل أن يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 90 وات.