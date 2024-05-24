كيفية التعامل مع ورقة الامتحان وكتيب المفاهيم بالثانوية العامة.. كاتب صحفي يوضح

تحدث الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي عن إجراءات ضرورية لطلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات.

وقال محمد الشرقاوي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك مسودة لكل امتحان، ولا يجوز للطالب أن يستخدم الأوراق البيضاء داخل الامتحان.

واسترسل: وزارة التربية رفضت تخصيص ربع ساعة إضافية لكتابة التفاصيل والبيانات الشخصية للطلاب، متابعا: الطالب يستلم كتيب مفاهيم خاصا.

وشدد على أنه من ممنوع التظليل أو الكتابة داخل كتيب المفاهيم، لأن الطالب سيقوم بتسليمه بعد انتهاء الامتحان.

وأوضح أنه في حالة تظليل الإجابة الخطأ، يمكن للطالب وضع علامة "خطأ" كبيرة بجانب الإجابة وتظليل الإجابة الأخرى بشكل صحيح وواضح.