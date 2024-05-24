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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدا.. البرلمان العربي يعقد جلسته العامة الرابعة بالقاهرة لمناقشة المستجدات على الساحة

صدى البلد

يعقد البرلمان العربي، غدا السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، جلسته العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، وذلك برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. 


وذكر البرلمان العربي، في بيان اليوم الجمعة، أن الجلسة العامة ستناقش، تقارير اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية التي اختتمت أعمالها أمس الخميس، والمتعلقة بمتابعة مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقة العربية، والتصديق عليها. 


وأضاف البيان أن الجلسة العامة ستناقش كذلك تقرير لجنة فلسطين، والذي يأتي في ضوء الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية، والذي يتزامن والظروف القاسية والصعبة واللاإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة، والتي خلفت آلاف الشهداء والمصابين والمهجرين.


كما يستعرض رؤساء اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي خلال الجلسة، تقارير لجانهم الأربع، (لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب)، لإقرارها واعتماد ما يصدر عنها من قرارات.

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