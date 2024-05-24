موجة جديدة قادمة.. الأرصاد: انكسار الحرارة لمدة 48 ساعة فقط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة لمدة 48 ساعة قادمة، حيث تشهد درجات الحرارة معدلات انخفاض بقيم تتراوح من 4:5 درجات علي شمال البلاد من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد.

ويأتي انكسار الموجة الحارة بعد أن أثرت لمدة أسبوع علي كافة أنحاء البلاد وسجلت القاهرة 41 درجة، يصاحبها نشاط رياح علي كافة الأنحاء حيث تعطي شعور أفضل بحالة الطقس ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يظل حار نسبيا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، معتدل ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن انخفاض درجات الحرارة على البلاد، هو انخفاض مؤقت لمدة 48 ساعة، حيث أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة مرة ثانية للارتفاع يوم الأحد القادم، فتسود أجواء شديدة الحرارة يصاحبها نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19 درجة

جنوب سيناء 38 للعظمى والصغرى 26 درجة

شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28 درجة