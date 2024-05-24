بزيادة 46%.. تفاصيل الارتفاع الملحوظ في مساحات زراعة القطن هذا العام

قال وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج، إنه بالمقارنة بين موسمي 23 و 24 سنلاحظ أن يوجد زيادة ملحوظة في زراعة القطن هذه السنة وإرتفاع ملحوظ في المساحة المزروعة عن الموسم الماضي اذا قلنا أن نحن في تاريخ 23\5 كان المساحة المنزرعة من القطن في الوجه البحري 113000 فدان والمساحة المنزرعة هذه السنة حتي الآن 169000 فدان.



وأضاف يحيى، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع علي قناة "الأولي"، أنه بالنسبة للوجه القبلي كان مزروع في 23 مايو السنة الماضية 26517 وهذه السنة 40641 و المساحة المنزرعة على مستوي الجمهورية بتاريخ 23\5 في العامي الماضي موسم 23 هو 139962 و هذه السنة 210486 ، موضحا أن بالنسبة للمحافظات سنري أن أكبر محافظة من المحافظات الموجوده على مستوي الجمهورية و تزرع القطن وتعطي أكبر مساحة هي محافظة كفر الشيخ حتي اليوم زرعت 66000 فدان.





وأوضح يحيى، أن أبرز الاصناف ومساحتها صنف جيزة 92 الذي مستهدف منه هذه السنة 11365 فدان و انزرع 1630 فدان في دمياط حتي الان، مضيفا أن الصنف جيزة 94 مستهدف 189000 و الزرع 129000 86 مستهدف 47000 زرع في البحيرة 15937 و الصنف 96 مستهدف 15000 زرع 7520 و الصنف جيزة 97 أحدث الاصناف المصرية مستهدف 19800الزرع 15079 و جيزة 95 في محافظات الصعيد مستهدف 47000 الزرع 99900.