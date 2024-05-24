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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيخ كمال الدين: التواصل الاجتماعي يزيد نسب الطلاق.. شاهد

الشيخ كمال الدين
الشيخ كمال الدين ناصر

قال الشيخ كمال الدين ناصر، إن عندنا عدة مشاكل ربما تعود علينا بسبب انتهاك الخصوصيات، موضحا أن انتهاك الخصوصيات لفظ ربما ما يقال "اذا كنت انا فعلا حابب أن خصوصيتي تكون خصوصية، و يجي واحد مثلا ينتهك خصوصيتي من غير علمي، يسجل لي يتصنت عليا يصورني".


وأضاف كمال الدين ، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع علي قناة "الأولي"، أن من المشاكل التي تجعل حياتك مشاع كامل، كل علاقاتك "يعني احنا دلوقتي بنسمع أن فلانه المشهورة او التي تعرض حياتها الشخصية على السوشيال ميديا، هذه تعرض النهارده اتخطبت تاني يوم زعلنا تالت يوم صالحني رابع يوم جاب لي هدية خامس يوم فركشنا سابع يوم إتجوزنا" كل هضه الامور ربما يكون هي باب من إبواب الكسب وهو باب م الابواب غير الشريف تماما ومشاكل هذا الباب ربما ياتي عليها مشكلتين ظاهرتين ونحن نراهم باعيننا في واقع الناس. 
  

وأوضح كمال الدين ، أن اول هذه المشاكل هي مشكلة الحسد أنك 24 ساعة لايف قدام الشاشة و الكاميرا والانسان امام الكاميرا احيانا يتصنع او يعطي ظاهر ليس على باطن صحيح طوال  اليوم تمثل كيف تاكل وكيف تشرب وكيف تتكلم وكيف تنفعل، موضحا أن مع إظهار كل هذه الامور لم يتبقي شئ خاص لك كل الناس عارفه كل حاجة عنك.


وأستكمل أن المشكلة الثانيه وهي مشكلة نعاني منها كل يوم، موضحا أن رئييس الماذونية يقول أن 60% من حالات الطلاق راجعه الي أحد اسباب التواصل الاجتماعي.

التواصل الاجتماعي الطلاق السوشيال ميديا الخصوصيات حياتك الحسد حالات الطلاق نسب الطلاق

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