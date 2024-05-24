الشرطة الألمانية تفض اعتصاماً طلابياً ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.. شاهد

قامت الشرطة الألمانية بإخراج الطلاب الذين اعتصموا في معهد العلوم الاجتماعية بجامعة هومبولت.



وتجمّع حوالي 320 شخصًا من المنددين بالحرب الإسرائيلية على غزة في مظاهرة أمام المعهد، كما قام طلبة بالاعتصام داخل قاعات المعهد ووضعوا حواجز لمنع الشرطة من الدخول. كما ألقيت منشورات من النوافذ المفتوحة ووضعت لافتة في الطابق الثالث، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وحسب وسائل الإعلام الألمانية فقد أمهلت إدارة الجامعة الطلاب مهلة حتى السادسة من مساء الخميس. ونقل الإعلام أيضا أن هناك مفاوضات جارية بين الطلاب وإدارة الجامعة.

وحمل المعتصمون عدة مطالب أهمها وقف "الإبادة الجماعية في غزة"، وإنهاء تعاون الجامعة الأكاديمي مع إسرائيل.

