مستشار بالاتصالات: تكنولوجيا المعلومات أساس العمل في الوظائف الحديثة

قال دكتور هشام فاروق، مستشار التطوير التكنولوجي بوزارة الاتصالات، إن هناك خطط مستمرة من الدولة لان يتخرج كل سنة في المتوسط حوالي 600000 خريج من الجامعات المصرية يحتاجوا الانخراط في سوق العمل و الذي يفرق أن يكون هناك فرص لطالب او لخريج عن خريج هي المهارات التي يتميز بها عن المستوي المتوسط العادي .



وأضاف فاروق، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع علي قناة "الأولي"، أن يجب حدوث نوع من أنواع تنمية المهارات لكي يكون هناك نوع من التميز في الوظيفة المتقدم لها، موضحا أن الوظائف الحديثة تحتاج الي تكنولوجيا المعلومات كوسيلة في اداء العمل حتي اذا كانت ليست في مجال الهندسة والحاسبات فقط اي نوع من انواع الوظائف حاليا تحتاج مكون تكنولوجيا المعلومات.





وأوضح فاروق، أن في التسعينات كانت الناس تذهب لاخذ كورسات ويندوز وانترنت لكي تتعرف على الكمبيوتر وكانت الامية تعريفها الذي لا يستطيع القرائة و الكتابة دلوقتي تعريفها الذي لا يستطيع العمل على الكمبيوتر هذا أصبح نوع الاميات.



وأستكمل أن لم يصبح هناك كورس للانترنت و كورس للويندوز، موضحا أن الاولاد من سن الحضانة و الابتدائي يستطيعون العمل على التابلت و الكمبيوتر، موضحا أن يوجد دراسات تثبت أن سرعة إستيعابهم أصبحت 60 ضعف اجيال التسعينات بسبب إتاحة المعلومات بالصور المنتشرة في الوقت الحالي.