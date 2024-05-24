تراجع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

تراجعت أسعار الذهب في الإمارات بمتوسط 8 دراهم في الجرام الواحد، ليسجل عيار 21 اليوم نحو 254 درهما، منخفضا من 262 درهم إماراتي مستهل تعاملات الأسبوع الماضي.

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة 24 مايو 2024، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

نستعرض أسعار الذهب دون مصنعية في الإمارات اليوم الجمعة ، مقابل الدرهم الإماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 24 بلغت نحو 290.25 درهم مقابل 299 درهم إماراتي سعر الاثنين الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بانخفاض 9 دراهم .



أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 22 نحو 266 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 21 نحو 254 درهما إماراتي مقابل 262 درهم إماراتي سعر الاثنين الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 8 دراهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 18 نحو 217.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 14 نحو 169.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 12 وصلت نحو 145 درهم إماراتي .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 9028 درهما إماراتيا .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2032 درهما إماراتيا مقابل 2096 درهم بتراجع 64 درهم.

تعتبر أسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الإمارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سوق الذهب في دبي

يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.