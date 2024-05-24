محافظ كفر الشيخ: إزالة 22 إعلانًا مخالفًا بمطوبس

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إزالة 22 لوحة إعلانية مخالفة من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة مطوبس، هذا بالإضافة إلى تقنين 16 إعلانًا آخرًا، طبقًا للقانون، تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبى، مركز ومدينة مطوبس، وذلك بالتعاون مع إدارة الدعاية والإعلان، برئاسة محمد السعيد، تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار حملة مكثفة لمواجهة الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة.



أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضارى للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان.

ووجه بالاستمرار فى التصدى لجميع أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.