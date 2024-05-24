عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إزالة 22 إعلانًا مخالفًا بمطوبس

إزالة إعلانات
إزالة إعلانات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إزالة 22 لوحة إعلانية مخالفة من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة مطوبس، هذا بالإضافة إلى تقنين 16 إعلانًا آخرًا، طبقًا للقانون، تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبى، مركز ومدينة مطوبس، وذلك بالتعاون مع إدارة الدعاية والإعلان، برئاسة محمد السعيد، تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار حملة مكثفة لمواجهة الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضارى للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان.

ووجه بالاستمرار فى التصدى لجميع أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة الإعلانات المخالفة الإجراءات القانونية اللازمة الإعلانات المخالفة الشوارع الرئيسية والفرعية الشوارع والميادين الشوارع الرئيسية الطرق العامة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين تحرير محاضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

محمد صلاح يفاجئ متابعيه بـ لوك جديد |شاهد

أعلاها بقوة 5 ريختر.. دولة عربية تسجل 3 هزات أرضية

على 30 عاماً| طرح وحدات سكنية تمليك في عدة محافظات.. تسهيلات للمواطنين

نداء عاجل لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية قبل موسم الحج.. ما القصة؟

13 درجة تراجع| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس بعد انكسار الموجة الحارة

موجة جديدة قادمة.. الأرصاد: انكسار الحرارة لمدة 48 ساعة فقط

موضوعات متعلقة

تكليف الدكتورة سماح جاد مديرًا لصحة بني سويف

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم معلمة فيديو التهوية على الطالبات | صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائمة ويُكلف بالاستغلال الأمثل للموارد |صور

محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات البرنامج الإرشادي للنهوض بإنتاجية المحاصيل الصيفية.. صور

اتحاد الكرة ينعى مدير إدارة الحكام بمنطقة كفر الشيخ

لموقفها الإنساني مع طلابها| مُعلمة تحدث ضجة على السوشيال ميديا.. إيه الحكاية؟

محافظ كفر الشيخ: تحرير 15 محضرًا تموينيًا ببلطيم

عن عمر يناهز 93 عامًا.. وفاة أقدم مُحفِّظ للقرآن الكريم بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

شقيقة فتاة أوبرمدينة نصر: إحالة المتهم إلى الجنايات.. وخاله: محصلش

الحزن يسيطر على مدحت صالح أثناء تشييع جثمان شقيقه| صور

معلومات لا تعرفها عن الكعبة المشرفة.. تزامنا مع موسم الحج

لهذا السبب.. مدير الاستخبارات الأمريكية يجتمع مع رئيس الموساد ومسئول حكومة قطر

تعليق مفاجئ من الشناوي على أداء مصطفي شوبير بالأهلي قبل مباراة الترجي

الأوقاف: «الحقوق المتعلقة بالمال» موضوع خطبة الجمعة المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس|مضاعفات الإصابة بالوساس القهري.. ما هي؟

احترس تناول هذه الأطعمة يرفع السكر في الـد.م ويسبب أخطر الأمراض.. تفاصيل

في عز الموسم .. أهم فوائد المشمش

يسبب الإغماء والوفاة.. اكتشف أعراض الإجهاد الحراري

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-