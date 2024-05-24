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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يشهد حفل ختام الأنشطة لكلية التربية الرياضية

حفل ختام الأنشطة
حفل ختام الأنشطة بكلية التربية الرياضية

شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، حفل ختام الأنشطة الرياضية، لقسم المنازلات والرياضات الفردية، بكلية التربية الرياضية، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بالحرم الجامعي.

بإشراف وحضور الدكتور طارق صلاح عميد الكلية، والدكتور عبد الحليم فتحي رئيس قسم المنازلات، وبحضور وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

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وتضمن الحفل، عروض كاراتيه، وتايكوندو، وكونغ فو، شارك فيها طلاب وطالبات القسم، حيث أظهرت تلك العروض ما يتمتعون به من مهارات الدفاع عن النفس، ومستوى اللياقة البدنية، والحركية، وكفاءة التدريب، وكذا كفاءة التدريب لأعضاء هيئة التدريس بالقسم.

أشاد رئيس الجامعة، بما قدمه الطلاب من عروض رياضية متنوعة، مؤكداً على دور كلية التربية الرياضية وتمثيلها المُشرف للجامعة  في شتى المحافل والمسابقات  الداخلية والقمية، مُثمناً جهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس،والقائمين على التنظيم.

أشرف على تصميم العروض، الدكتورة بسمات محمد، والدكتور بدر عيد، والدكتور طه أحمد، والدكتور عمر هاشم بقسم المنازلات.

اُختتم الحفل، بتكريم الطلاب المشاركين بالعروض بمختلف شُعب قسم المنازلات والرياضات الفردية.

 

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