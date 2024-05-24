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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

معاه وماسكة إيده.. زوجة عصام صاصا تكشف حقيقة هروبه خارج مصر

عصام صاصا وزوجته
عصام صاصا وزوجته

نشرت جهاد أحمد ماهر زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، اجابات على اسئلة الفانز عبر حسابها الشخصي بتطبيق اذإنستجرام، لتكشف فيه تبعات قضية دهس مواطن أثناء قيادة سيارة أعلى الدائري.

وفي أول إجابة لها كشفت زوجة عصام صاصا، أنها بجانبه في دبي، وقالت: «الحمدلله أنا جمبو ومش هسيبو غير لما يرجع أحسن من الأول». 

منشور زوجة عصام صاصا 

ووجهت متابعة أخرى سؤالا لزوجة عصام صاصا، قائلة: «هو عصام مسجون ولا لأ فيه كلام أنه مسجون» لترد عليها قائلة: «وهي أي حاجة بتتكتب وتتقال بتصدقوها». 

منشور زوجة عصام صاصا 

ثم نشرت زوجة عصام صاصا، صورة ليدها ويد زوجها وهي تداعبها، وعلقت: «عصام مكنش في السجن أصلا»، وحول حقيقة هربه خارج مصر أجابت مستنكرة: «ليه هربان!». 

منشور زوجة عصام صاصا 
منشور زوجة عصام صاصا 

زوجة عصام صاصا 

وكانت قالت جهاد أحمد زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، إن كامل الأسرة في حالة غير جيدة بسبب الحادث، مؤكدة أن زوجها وقع توكيلا لمحامي للدفاع عنه في قضية دهس مواطن أثناء قيادة سيارة أعلى الدائري.

وظهرت زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، من خلال طقع فيديو لها عبر خاصية الأستوري، من خلال صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قائلة: عاملين ايه.. عارفه إنكم مستنين مننا أي رد.. بس احنا تعبانين قوي ومش قادرين إننا نرد علشان فيه موضوع مهم عاوزه أقولكم عليه وهو ضرورى.

وتابعت قائلة: عصام من 3 أيام عمل توكيل للدكتور.. وأي حد عاوز عصام في القضية بتاعته..  حد عاوز يشهد عاوز يقول أي حاجة عن الحادثة.. لأننا مش بنرد على أي رسايل.. ولازم حضرتكم تبقوا عارفين ان المحامي بتاعنا اسمه دكتور محمد حمودة.

وأضافت: وهو اللي ماسك قضية عصام.. وهو اللي ليه الحق إنه يعرف أي تفصيلة عن الحادث.. واحنا ملناش دعوة باي حد بيقول انه ماسك قضية عصام.. وهو الوكيل الوحيد في قضية عصام طه. 

 

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