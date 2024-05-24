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رئيس التحرير
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نداء عاجل للحجاج حاملي هذه النوعية من التأشيرات | فيديو

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة عن تفاصيل شعار وزارة الداخلية السعودية الذي رفعته هذا العام لموسم الحج 2024، والقرارات الجديدة التي أعلنتها المملكة العربية ، وأيضا أبرز العقوبات حال مخالفة ما أعلنت عنه المملكة.

تحت شعار (لا حج بلا تصريح) أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه لن يسمح بدخول مدينة  مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 15 ذو القعدة 1445 حتى يوم الجمعة الموافق 15 ذو الحجة 1445.


وأوضحت الداخلية السعودية أن تأشيرة الزيارة بأنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج ، ومن يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.

مصير المخالفين:

ومن جانبه، شدد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه على جميع أبناء مصر من حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها وبالفعل دخلوا للعاصمة المقدسة ، عليهم مغادرة  مكة المكرمة فوراً حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية وهي غرامة عشرة آلاف ريال والمنع من دخول المملكة.


وقال إنه "سيكون هناك حملات أمنية منتظمة لضبط مخالفي نظام الحج من الزيارات بأنواعها ومن يؤويهم أو يتستر عليهم ، وأن كل ما تفعله المملكة في موسم الحج 1445 هو المحافظة على ضيوف الرحمن ، وجعلهم يؤدون فريضة الحج بيسر وأمان ، وأنه يقتصر دخول  مكة المكرمة لحاملي تصريح الحج لحجاج الداخل ، وتأشيرة حج صريحة لحجاج الخارج".

موسم الحج ندى باهي الحج موسم الحج 1445 تأشيرة الزيارة

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