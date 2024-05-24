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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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آخر التطورات.. هل حصل عصام صاصا على براءة من قضية صدم مواطن؟

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية عن اخر تطورات  قضية مطرب المهرجانات عصام صاصا التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية و ذلك عقب خروج أهل الضحية في وسائل الإعلام و رفضهم تقبل واجب العزاء من المطرب، بالاضافة الى توضيح  موقف زوجته و اصدقائه تجاه الشائعات التي تم إثارتها حوله.

حيث تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، فيديو لعصام صاصا مع محامية، تحدث خلاله عن البراءة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤل حول حقيقة البراءة
فقد جاء تداول الفيديو بعد ظهور إيجابية تحليل المخدرات لمؤدي المهرجانات، حيث أصدرت النيابة العامة قرار بضبطه وإحضاره على خلفية تقرير الطب الشرعي.
جدير بالذكر أن مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا كان قد دهس بسيارته أبا لـ 4 أطفال في حادث على دائري المنيب ما تسبب في وفاته.

تفاصيل الحادث: 

حيث تم القاء القبض على صاصا قبل أن يتم إخلاء سبيله من قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه كفالة مالية قدرتها النيابة العامة.
و لكن .. بعد أيام من إخلاء سبيله، كشف تقرير الطب الشرعي ظهور المخدرات في عينة دم مطرب المهرجانات ومنها الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين، الأمر الذي دفع النيابة إلى الأمر بضبط وإحضار عصام صاصا.

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