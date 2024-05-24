الأهلي يفقد نجمه أمام الترجي.. آخر استعدادات نهائي دوري الأبطال|تغطية خاصة

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قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول اخر الاستعدادات للمارد الأحمر اليوم قبل مباراته أمام الترجي التونسي، واعلان كولر قائمة الغيابات التي تضم لاعبين لن يشاركوا في المباراة لعدة اسباب، بالاضافة الى القائمة واخر استعدادات الأهلى.

يواصل عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية قبل مواجهة فريق الجونة في بطولة الدوري. يتم التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، حيث يتميز هذا البرنامج بالتركيز على تقوية العضلات المصابة وضمان عدم تكرار الإصابة في المستقبل. كان هذا التأهيل يحدث في ملعب التتش، مما يضمن متابعة دقيقة من قبل الطاقم الطبي.

فريق المارد الأحمر

فقد عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته يوم الثلاثاء، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق بعد العودة من تونس ومواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. كانت المباراة الأولى قد أقيمت على ملعب رادس وانتهت بالتعادل السلبي، مما يجعل مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي حاسمة.

مارسيل كولر يقوم بتجهيز لاعبيه بدنيًا ونفسيًا لموقعة الإياب، سعيًا للفوز وحصد اللقب الثاني عشر في تاريخ النادي، وللمرة الثانية على التوالي. تأتي هذه التحضيرات في إطار خطة شاملة تتضمن تدريبات بدنية وفنية مكثفة، بالإضافة إلى جلسات تحفيزية لرفع معنويات اللاعبين.

