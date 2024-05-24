الجو اتعدل.. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4:5 درجات علي شمال البلاد من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بذلك يحدث انكسار للموجة الحارة بعد أن أثرت لمدة أسبوع علي كافة أنحاء البلاد وسجلت القاهرة 41 درجة.

وتابعت : وتنشط الرياح علي كافة الأنحاء حيث تعطي شعور أفضل بحالة الطقس ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة خلال الايام القادمة.



وأشارتِ الأرصاد إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة، وانكسار الموجة الحارة، بعدما شهدتِ البلاد خلال الفترة الماضية موجة حر شديد، ليسود اليوم طقس أقل حرارة نهارًا عن الأيام السابقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد ستشتد الحرارة.. أما خلال الليل وفي الصباح الباكر فسيكون معتدلاً على شمال البلاد، وسيميل للحرارة على جنوب البلاد.