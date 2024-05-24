قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تفاصيل قرار محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة الذي أصاب السلطات الاسرائيلية بالمزيد من الجنون في الداخل بين أروقة المسئولين عن القرارات في الحكومة و العزلة في الخارج و رفض المزيد من دول العالم ما يقوم به الكيان ضد الفلسطينيين العزل، بالاضافة الى توضيح رد فعل كل من حماس و رئيس حكومة الكيان.

قضت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة بأنه يجب على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها البري على رفح مما يزيد من الضغوط الدولية المتزايدة والإدانة التي تواجهها إسرائيل بسبب أفعالها في غزة.

ورغم أن هذا الحكم غير قابل للتنفيذ من قبل المحكمة نفسها، إلا أنه يساهم بشكل كبير في عزلة إسرائيل المتزايدة على الساحة العالمية.

ويأتي هذا الحكم ردا على قضية رفعتها جنوب أفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطالب باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف. وقال الفريق القانوني من جنوب أفريقيا إن العمليات الإسرائيلية تمثل "الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها".

اداعاءات إسرائيل:

تصر إسرائيل على أن أفعالها في رفح هي عمليات تستهدف حماس، حيث ذكر المسؤولون العسكريون أنهم يقاتلون في أحياء مكتظة بالسكان قبل صدور أوامر الإخلاء الجماعي. وعلى الرغم من ادعاءات إسرائيل بالدقة وعمليات الإجلاء المسبقة، أُبلغت محكمة العدل الدولية أن الوضع الإنساني قد وصل إلى مستويات "كارثية"، حيث تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 35000 فلسطيني، العديد منهم من النساء والأطفال، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.