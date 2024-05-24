علاء مرسي يحتفل بعقد قران كريمته مريم بمسجد الشرطة

احتفل الفنان علاء مرسي، بعقد قران ابنته مريم، عقب صلاة المغرب، اليوم الجمعة 24 مايو، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

ونشر الفنان شريف باهر، مقطع فيديو قصير من عقد قران مريم علاء مرسي، من مسجد الشرطة، والذي حضره النجم محمد هنيدي.

علاء مرسي

وفي شهر فبراير الماضي، وجَّه الفنان علاء مرسي رسالة شكر لكل الجمهور والمحبين الذين دعوا له أثناء مرضه، قائلاً: "الوعكة الصحية عرفتني قد إيه الناس بتحبني، ووضعت عليّا مسئولية تجاههم".

وأكد علاء مرسي في تصريحات لـ«صدي البلد»: "الحمد لله المرض ممكن يكون محنة، لكنه بيتحول لمنحة من الله عز وجل"، مازحًا جمهوره "أنا حلو جدًا وماما حلوة وكل حاجة حلوة".

و أضاف «مرسي» أنه حالياً بصحة أفضل الحمد لله وباخد العلاج وبتابع نظام غذائي

و تابع أنه أنه خلال تصويره لأحد المسلسلات، شعر بمغص شديد، فانتهى من التصوير وعاد إلى المنزل ثم ذهب بعد ذلك إلى المستشفى، وبعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية؛ ثبت وجود مشكلة في القولون، وبدأ العلاج فورا، وهو الآن في فترة نقاهه.

استطرد الفنان علاء مرسي:" بوجه الشكر لكل الفنانين والإعلاميين والصحفيين اللي سألوا عني واللي زاروني، أنا في نعمة كبيرة جدا ما كنتش حاسس بيها، وهي محبه الناس".

وقال إنه يشارك في مسلسل كوبرا و مسلسل عتبات البهجة في رمضان وإن شاء الله ينالوا اعجاب الجمهور.

وتابع أن الشخصيتين تختلفان عن بعضهما بشكل كبير، متمنياً أن ينال العملان إعجاب الجمهور وإسعادهم وإدخال السرور على قلوبهم.

وتابع أن معيار اختيار أدواره بناء عن اكتمال كل عناصر العمل والذي يجعلهم قادرين على تقديم عمل يليق بعقل الجمهور واحترامهم.

واختتم أنه يحب التراجيديا والكوميدي ولكن التراجيديا أكثر لأنها أصعب و تحدي.

مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.