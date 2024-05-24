عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

علاء مرسي يحتفل بعقد قران كريمته مريم بمسجد الشرطة

علاء مرسي
علاء مرسي

احتفل الفنان علاء مرسي، بعقد قران ابنته مريم، عقب صلاة المغرب، اليوم الجمعة 24 مايو، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس. 

ونشر الفنان شريف باهر، مقطع فيديو قصير من عقد قران مريم علاء مرسي، من مسجد الشرطة، والذي حضره النجم محمد هنيدي. 

علاء مرسي 

وفي شهر فبراير الماضي، وجَّه الفنان علاء مرسي رسالة شكر لكل الجمهور والمحبين الذين دعوا له أثناء مرضه، قائلاً: "الوعكة الصحية عرفتني قد إيه الناس بتحبني، ووضعت عليّا مسئولية تجاههم".

وأكد علاء مرسي في تصريحات لـ«صدي البلد»: "الحمد لله المرض ممكن يكون محنة، لكنه بيتحول لمنحة من الله عز وجل"، مازحًا جمهوره "أنا حلو جدًا وماما حلوة وكل حاجة حلوة".

و أضاف «مرسي» أنه حالياً بصحة أفضل الحمد لله وباخد العلاج وبتابع نظام غذائي

و تابع أنه أنه خلال تصويره لأحد المسلسلات، شعر بمغص شديد، فانتهى من التصوير وعاد إلى المنزل ثم ذهب بعد ذلك إلى المستشفى، وبعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية؛ ثبت وجود مشكلة في القولون، وبدأ العلاج فورا، وهو الآن في فترة نقاهه.  

استطرد الفنان علاء مرسي:" بوجه الشكر لكل الفنانين والإعلاميين والصحفيين اللي سألوا عني واللي زاروني، أنا في نعمة كبيرة جدا ما كنتش حاسس بيها، وهي محبه الناس".

وقال إنه يشارك في مسلسل كوبرا و مسلسل عتبات البهجة في رمضان وإن شاء الله ينالوا اعجاب الجمهور.

وتابع أن الشخصيتين تختلفان عن بعضهما بشكل كبير، متمنياً أن ينال العملان إعجاب الجمهور وإسعادهم وإدخال السرور على قلوبهم.

وتابع أن معيار اختيار أدواره بناء عن اكتمال كل عناصر العمل والذي يجعلهم قادرين على تقديم عمل يليق بعقل الجمهور واحترامهم.

واختتم أنه يحب التراجيديا والكوميدي ولكن التراجيديا أكثر لأنها أصعب و تحدي.

مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

علاء مرسي الفنان علاء مرسي محمد هنيدي شريف باهر ابنة علاء مرسي مريم علاء مرسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

12 درجة| الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس على القاهرة

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض فى البورصة اليوم السبت

مصطفى بكري: إخواني هارب يصل مصر خلال 48 ساعة وينوي تسليم نفسه للسلطات

ارتفاع مؤقت.. السعر المتوقع للدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة|خاص

أخبار الفن| عقد قران ابنة علاء مرسي.. سفر زوجة عصام صاصا

هوت شورت .. ياسمين رئيس تثير الجدل يوم حنّتها

عودة قوية للموجة الحارة.. الأرصاد تُحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع

موضوعات متعلقة

معاه وماسكة إيده.. زوجة عصام صاصا تكشف حقيقة هروبه خارج مصر

بشرى عضو لجنة تحكيم  بـ مهرجان روتردام للفيلم العربي

من أجل السلام.. تفاصيل المهرجان الدولي للطبول قبل انطلاقه

الحنة كانت امبارح.. ياسمين رئيس أحدث عروس في الوسط الفني

حمادة هلال أول المشاركين في حفل ليلة النكد| اعرف التفاصيل

وفاة شقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز وتشييع جثمانها بعد صلاة الجمعة

مدحت صالح يتراجع ويعلن إقامة عزاء لشقيقه أحمد في هذا الموعد

أعمال حلمي بكر ومحمد رشدي على مسرح الجمهورية

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الأمريكي يخضع لإجراءات طبية ونائبته تدير شؤون البنتاجون

امتحانات الدبلومات الفنية 2024| «عمليات التعليم» تتابع وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان

أخبار التكنولوجيا|أقوى موبايل أوبو رينو للفئة المتوسطة.. وأحدث موبايل سامسونج في السوق بسعر مناسب

الجمهور هيروح مبسوط.. تعليق ناري من خالد الغندور على مباراة الأهلي والنرجي

عقوبة كبيرة.. خبر غير سار لتجار الدولار بالسوق السوداء

الأهلي يخسر أمام الفتح الرباطي المغربي في بطولة BAL لكرة السلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنب هذه الأطعمة.. أخطاء تسبب مشكلات صحية أثناء أداء مناسك الحج

8 نصائح للحفاظ على النباتات المنزلية في الجو الحار

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

فى 5 خطوات بسيطة..علم طفلك كيف يكون مستقلا وواثق من نفسه

فيديو

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

الأهلي يفقد نجمه أمام الترجي.. آخر استعدادات نهائي دوري الأبطال|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

النائبة عفاف زهران

عفاف زهران تكتب: مصر والمنتدى العالمي للتعليم

أحمد إسماعيل صبره

أحمد إسماعيل صبره يكتب : مشروع ريادة لتأهيل الكوادر الشبابية.. استثمار في المستقبل

إسلام جمال

إسلام جمال يكتب: يا مرحب بالزمالك!

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-