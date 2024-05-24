بشرى من الأرصاد في هذا اليوم.. وتحذير من 48 ساعة قادمة| ماذا يحدث؟

يحرص المواطنون بصورة مستمرة على متابعة كل مستجدات درجات الحرارة اليومية حيث نشهد هذه الأيام ارتفاعات ملحوظة في درجة الحرارة.

تحذير من هذين اليومين

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تأثر البلاد بموجة حارة جديدة وارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الأحد والاثنين المقبلين، ليبدأ تحسن حالة الطقس اعتبارا من يوم الثلاثاء 28 مايو الجاري وانخفاض تدريجي لـ درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:5 درجات على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن هناك انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم وغدا السبت بقيم تتراوح من 5:4 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا في موجة حارة بدأت من الخميس الماضي، ووصلت ذروتها يوم الإثنين الماضي على القاهرة بـ 41 درجة.

وأضافت، خلال تصريحات إعلامية ، أن درجة الحرارة التي تسجلها السيارة غير حقيقية، لأن السيارة مصنوعة من مكونات معدنية تمتص الحرارة بشكل أكبر، ولذلك هي درجة حرارة غير حقيقية ولا تعكس درجة حرارة الجو.

وأكدت، أن الجمعة سيكون هناك انخفاض في درجة الحرارة وسنشعر بتحسن في الجو الجمعة والسبت، ولكن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى يومي الأحد والإثنين، وتنخفض مرة أخرى الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.

وتابعت: "بدأنا نطلع على التنبؤات الفصلية الخاصة بفصل الصيف، ومعدل الحرارة سيكون مرتفع بشكل أعلى هذا العام من المعدلات التي سجلناها في السنوات الماضية بدرجة أو اثنين على الأكثر".

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وليلا وفي الصباح الباكر من المتوقع أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وتتراجع درجات الحرارة ليلا على القاهرة بنحو 13 درجة، إذ تسجل العظمى على القاهرة 34 فيما تهبط خلال ساعات الليل إلى 21 درجة فقط .

نصائح مهمة للمواطنين

وذكر خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في نشاط رياح على أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وطالب الأرصاد الجوية بسبب الأجواء شديدة الحرارة من المواطنين لحمايتهم من مضاعفات موجة الطقس الحار، الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية، وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة الخفيفة فاتحة اللون و غلق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا خلال ساعات النهار ضروري لحجب أشعة الشمس، وتفادي دخول الأتربة، مع الاستعانة بالمراوح والمبردات، وإعادة فتح النوافذ ليلاً لتهوية الأماكن.

ونصحت وزارة الصحة والسكان كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال بعدم الخروج من المنزل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة، إلا للضرورة و ضرورة التوجه على الفور لأقرب مستشفى حال الشعور بأعراض الإجهاد الحراري.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر؛

القاهرة 34 21

العاصمة الإدارية 34 22

6 أكتوبر 35 21

بنها 34 20

دمنهور 33 20

وادي النطرون 34 21

كفر الشيخ 33 21

المنصورة 34 20

الزقازيق 34 21

شبين الكوم 34 21

طنطا 33 20

دمياط 28 20

بورسعيد 28 19

الإسماعلية 35 21

السويس 35 21

العريش 30 20

رفح 30 19

رأس سدر 36 23

نخل 33 18

كاترين 25 12

الطور 35 22

طابا 35 26

شرم الشيخ 38 26

الإسكندرية 26 19

العلمين 26 19

مطروح 24 19

السلوم 25 20

سيوة 32 20

رأس غارب 37 28

الغردقة 38 26

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 27

الشلاتين 38 28

حلايب 37 27

أبورماد 39 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 34 22

بني سويف 34 22

المنيا 35 23

أسيوط 35 23

سوهاج 36 27

قنا 43 29

الأقصر 42 28

أسوان 43 28

الوادي الجديد 41 26