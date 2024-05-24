بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

احتفلت الإعلامية دعاء عامر، اليوم الجمعة 24 مايو، بزفاف ابنها، بحضور أصدقائها من نجوم الإعلام.

وشهد حفل زفاف ابن دعاء عامر، حضور الإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية دعاء صلاح، وعدد آخر من النجوم والأصدقاء.

وحرصت الإعلامية مفيدة شيحة، على تهنئة صديقتها الإعلامية دعاء عامر، من خلال خاصية “ستوري” حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، حيث كتبت: «مبروك لأحلى أم عريس في الدنيا».

خطبة ابن دعاء عامر

احتفلت الإعلامية دعاء عامر، في شهر مارس الماضي، بخطبة ابنها، بحضور اقتصر على عائلتي العروسين فقط.

وعلقت دعاء عامر: «مبروك علينا، الحمد لله قرأنا فاتحة سيف عيسى، ابني الكبير حبيبي، وحبيبتي الحلوة مريم حسام».

وأضافت: «أحلى عريس وعروسة ما شاء الله عليهم، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، وعقبال أولادنا جميعًا، ربنا يكرمهم ويرزقهم بزوجات وأزواج صالحين يا رب».