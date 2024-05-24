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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مصطفى كامل يعلن تحقيق إيرادات 227 مليون جنيه بنقابة الموسيقيين

مصطفى كامل
مصطفى كامل

أعلن الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية تحقيق النقابة لإيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب خلال عام وسبعة أشهر فقط .

وأشار نقيب الموسيقيين إلى أنه تسلم الإيرادات 69 مليون جنيه فقط ، بينما حقق هو ومجلسه الحالي في فترة عام ونصف فقط مبلغ 158 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 227 مليون في طفرة غير مسبوقة على مستوى تحقيق الدخول المالية للنقابة .

 

مصطفى كامل 

كان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، شن هجوما شرسا على بعض من وصفهم بالمرتشين واللصوص، الذين يستغلون مكانتهم من أجل الحصول على أموال ورشاوى من أعضاء النقابة.

وكشف مصطفى كامل عبر مقطع فيديو بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تفاصيل سداد الرسوم موضحا: بخصوص تقدير الرسوم النسبية للفرق والفقرات الفنية بالأقاليم والمحافظات، والتي تم تقديرها بمعرفة النقابات الفرعية، واللجان الفرعية وبالاستعانة بمعظم متعهدي الأقاليم وتمت دراستها جيدًا تحت إشراف مجلس إدارة النقابة العامة، وبناءً عليه تم تحديد الرسم النسبي لكل فقرة، وعلى المُتظلم إثبات عكس كل ماورد لنا من المتعهدين بمحافظته واللجنة التابع لها بالمحافظات.

وأضاف مصطفى كامل: 

أولًا.. لن تنمو موارد النقابة ولن تحقق أهدافها الخدمية، إلا إذا تضافرت كافة الجهود من النقابة العامة والنقابات الفرعية، واللجان الفرعية حتى يتم تحصل الرسوم النسبية المقررة قانونيًا ودون مجاملة أو تقاعس أو تخاذل.

 ثانيًا.. لن أترك الأمور تدار كما كانت بالسابق ((ده حبيبنا سيبه. وده مش حبيبنا دوس عليه العدل العدل العدل، كلما تم تحصيل الرسوم النسبية بما يرضي الله كلما زادت موارد النقابة وزادت خدماتها (معاشات ومستشفيات وعلاج ومنح ومزايا وخلافه).

وأوضح مصطفى كامل:

 ثالثًا لن أسمح إطلاقًا بإعادة النقابة إلى ما كانت عليه من استهتار ومجاملات وإهدار أموال وحقوق الناس بالباطل والتربح والاستفادة على حساب الأيتام والأرامل وأصحاب المعاشات والمرضي.

 رابعًا.. أنا على أتم الاستعداد لمواجهة كافة اللصوص والمرتزقة والحرامية ممن استحلوا الحرام وأدمنوا طعمه ومذاقه، وأعلم جيدًا من هو زعيمهم اللص محترف التزوير والرشوة والمعروف للجميع، ومن هم شلة المرتزقة الملتفين حوله بالاسم شلة الخيبانين، وقريبًا جدًا بإذن الله عرض قائمة بأسماء المرتزقة واحد واحد وكلهم لا يعملون بالفن نهائيًا، ولا يمارسون المهنة، وعلى ذلك فسوف يتم تطبيق القانون رقم 35 لسنة 78 بشطبهم من جداول المشتغلين بالمهنة.

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