رئيس الفرافرة يبحث آليات تحسين خدمة الكهرباء بالمركز

عقد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعا موسعا بمسئولي الكهرباء بالمركز لوضع حلول عاجلة لمشكلة عدم استقرار التيار الكهربائي ببعض المناطق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية مما أثر علي كفاءة عمل محطات المياه نتيجة تذبذب التيار الكهربائي.



وخلال الاجتماع استعرض مسئولي الشركة ما تم من إجراءات نحو تحسين خدمة الكهرباء بالمركز والعمل على انتظامها بجميع قرى المركز واستقرارها حيث تم إصلاح عدد 2 مولد كهربائي بقدرات عالية بعد تعطلهما نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.



وأكد رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أنه سوف يتم التنسيق لتدعيم المركز بعدد كافي من مولدات الكهرباء لاستخدامها خلال الأزمات والطوارئ بشكل مباشر لتلافي انقطاع الكهرباء وخاصة بمحطات المياه والصرف الصحي بمدينة الفرافرة وكافة قرى المركز.

وأشار رئيس المركز، إلى إعداد تقريرا مفصلا عن احتياجات كل قرية من المولدات، مشددًا على ضرورة مراجعة شبكات الكهرباء وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها خاصة في المناطق ذات الأحمال العالية.