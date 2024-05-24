كاتب صحفي: الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية تبدأ بالولايات المتحدة

عقب الكاتب الصحفي عادل حمودة، على قرار العدل الدولية بشأن وقع الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أنه على مجلس الأمن أن ينفذ هذا القرار، منوها بأن أمريكا أصدرت 80 فيتو لمنع إدانة إسرائيل من قبل.

وأشار حمودة، خلال لقاء خاص عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الجمعة، مع الإعلامي جمال عنايت ، إلى أن الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية تبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية، معلقا: "وفي رأيي أنه عليها أن تمتنع عن التصويت إذا ما عرض قرار العدل الدولية بشأن إسرائيل على مجلس الأمن".

وقال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الضغوط التي وضعت فيها إسرائيل الأسبوع الماضي تجعل أمريكا تتدخل بشكل أكثر قوة لتحسم الأمر لصالح إسرائيل حتى لو بدى أنها ضد إسرائيل، واصفا قرار العدل الدولية اليوم تاريخي.