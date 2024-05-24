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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صناع "تاني تاني" يهدون الفيلم إلى روح مؤلفه محمد نبوي

صدى البلد

أهدى صناع فيلم تاني تاني الذى انطلق في دور العرض أول أمس الأربعاء، العمل إلى مؤلف الفيلم الراحل محمد النبوى الذى توفى قبل مشاهدة آخر أعماله في دور العرض، وذلك في لافتة طيبة من صناع العمل الذى وضعوا هذا التنويه في بداية تتر الفيلم.

فيلم تانى تانى آخر أعمال السيناريست الراحل محمد نبوى، حيث يعرض الفيلم بعد عامين ونصف من وفاته، إذ رحل محمد نبوى عن عالمنا في شهر إبريل من عام 2021، ويعد فيلم تانى تانى ثالث تعاون بين محمد نبوى وأحمد أحمد بعدما قدما سوياً فيلمى "القرموطى على خط النار"، و"صابر وراضى".
 

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فيلم "تانى تانى" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

فيلم تاني تاني" تدور أحداثه في إطار إجتماعي لايت، حيث هدى موظفة بنك (غادة عبد الرازق) التي يظهر لها أصدقائها القدامي زيكو (أحمد آدم) وبيبو (بيومي فؤاد) اللذان يظهران في حياتها مجدداً بعد سنوات طويلة ويحاولان التقرب منها وكسب قلبها في وقت هي منشغله بتحضيرات زفاف إبنتها هدير (ثراء جبيل)، وذلك خلال موافق ومفارقات كوميدية، إلا أن شقيقها عادل (محمود حافظ) يقف حائلاً أمامهما.

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