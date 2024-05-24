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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنت عايزه يحمل رسالة.. أحمد العوضي يكشف تفاصيل دوره فى مسلسل حق عرب

الفنان أحمد العوضي
الفنان أحمد العوضي

كشف الفنان أحمد العوضي، خلال حواره ببرنامج “واحد من الناس” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، سبب حبه لدوره الفتي الشعبي بمسلسل “حق عرب”، قائلا: “لأن نشأتي شعبية ودائما كنت مهووس منذ الصغر بالجدعنة بتاعة ولاد البلد وطيبتهم وشهامتهم”.

وأضاف الفنان أحمد العوضي: “أحب من خلال الدور أن البطل الشعبي مش بس ممكن يكون بيضرب والحاجات دي.. لا ممكن يكون بينشر الحق ومتمسك بالعادات والتقاليد”.

وتابع الفنان أحمد العوضي: “فكرت المسلسل جت لما كلمت صديقي المؤلف أحمد حمدان وقولتله انا عايز اعمل مسلسل رمضاني يحمل رسالة.. وبعد كدا جالي بفكرة حق عرب وانا اتشجعت بيه جدا وعجبني السيناريو وانا اللي سميت الشخصية عربي السويركي".

الفنان احمد العوضي أحمد العوضى “واحد من الناس” حق عرب مسلسل “حق عرب”

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