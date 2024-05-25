شريف مختار: الدواء المصري حل مشكلات كبيرة

قال الدكتور شريف مختار، مؤسس طب الحالات الحرجة في مصر، أن أسعار الأدوية في مصر تواجه مشكلة النقص سواء كان هناك زيادة في الأسعار أم لا.

وأضاف الدكتور شريف مختار خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد أن الدواء المصري حل مشكلات كبيرة خلال أزمة القيود على الاستيراد.

وقال الدكتور شريف مختار إن فعالية الدواء المصري جيدة وتؤدي النتائج المطلوبة، منوها أن مستوى الطب المصري يجب أن يكون له وضع خاص.

الجراحات

وعلق قائلا: الطب والجراحات تتطور دائما وباستمرار، مستشهدا بقرح المعدة التي كانت تعالج بالجراحات سابقا ولكنها الآن أصبح لها علاجا سريعا وفعال قبيل الجراحة.

واستكمل قائلا: الطبيب يتعامل مع المريض كأنه صندوقا مغلقا، والمريض كالمسرح له استمتاع بالممارسة.



