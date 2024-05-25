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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الشطرنج يستدعي 18 لاعبا لمعسكر منتخب الناشئين

صدى البلد

قرر الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة أحمد عدلي استدعاء 18 لاعب ولاعبة للدخول في معسكر منتخب الناشئين والناشئين الذي يقام خلال الفترة من 25 إلى 30 مايو الجاري استعدادا للمشاركة في البطولة الإفريقية للناشئين التي تقام في جنوب إفريقيا يونيو المقبل.

ويضم معسكر المنتخب الوطني للشطرنج كل من أحمد قنديل، حامد ناجي، مينا وائل، يحيى محمد، أياد طارق، ديفيد جورج، ياسين صلاح، عبد الرحمن سامح، ياسين أحمد، فريد تامر، سلمى أحمد، فاطمة سعيد، هيفن فادي، ذكاء أحمد، جوي روماني، مريم محمد، جنة محمد، غيداء محمد.

ويستمر معسكر منتخب الناشئين والناشئات لمدة 6 أيام لمدة 5 ساعات يوميا ويشرف على البرنامج التدريبي لجنة المدربين فيما تشرف لجنة المنتخبات على البرنامج الفني في المعسكر الذي يقام في أكاديمية عدلي بشكل مجاني.

يذكر أن مصر استضافت النسخة الأخيرة من البطولة الإفريقية للناشئين وتم تحقيق عدد ضخم من الميداليات من ضمنهم 9 ميداليات ذهبية في 12 فئة.

ويستعد منتخب الناشئين والناشئين للمشاركة في بطولة إفريقيا للناشئين خلال الفترة من 15 إلى 23 يونيو المقبل في جنوب إفريقيا، ثم كأس العالم للناشئين والناشئات تحت 8-10-12 سنة في الفترة من 22 يونيو حتى 3 يوليو المقبل في جورجيا وبطولة العالم للناشئين تحت 24-16-18 سنة في الفترة من 28 أكتوبر إلى 10 نوفمبر في البرازيل وبطولة العالم للناشئين تحت 8-10-12 سنة في الفترة من 14 إلى 27 نوفمبر في إيطاليا.

ويتولى رئاسة الاتحاد المصري للشطرنج لجنة ثلاثية تضم كل من أحمد عدلي، إيمان الأنصاري، محمد عبد العال وذلك حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية 2020/2024.

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