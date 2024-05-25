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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد الباز: بتوع تكوين عندهم سوابق فكرية ولا يوجد ما يسمي بتجديد الخطاب الديني

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن جميع الجماعات سواء كان الإخوان أو السلفيين فهم جماعات ذو فكر سلفي فى الأصل، مشيرا إلى أن الفكر السلفي مسيطر على الشارع المصري أكثر من الإخوان.

وأضاف الإعلامي الدكتور محمد الباز، خلال حواره ببرنامج “خلاصة الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”: “احنا جميعنا فى مصر سلفيين بما فينا العلمانيين.. أى اننا تفكيرنا الماضي هو اللي بيحكمنا.. والعلمانيين يبنون فكرتهم على الفكرة الليبرالية وهي الحرية.. طب لماذا تمنع الرجل السلفي لأخذ موقف معين ما تسيبه أو واحدة تلبس حجاب ما تلبس هي حرة”.

وتابع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "كنت أتمني من الدكتور أحمد الطيب بكل الثقل الذي يمثله علميا وفلسفيا أنه يتم تحرير الأزهر من الجمود.. لأن فكرتهم هي ان جماعة العلمانيين هيهدموا الدين فهو يجتهد على مقاومتهم من أجل عدم هدمه.. ولكن مين هيهدمه الشوية دول.. وبتوع " تكوين “ عندهم سوابق فكرية و مفيش حاجة اسمها تجديد الخطاب الديني”.

الإعلامي الدكتور محمد الباز الدكتور محمد الباز محمد الباز السلفيين العلمانيين

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