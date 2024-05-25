القمر يبدو بدرا وقت الاكتمال.. صور

العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 22 إلى 25 مايو



ويكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة اليوم الخميس 23 مايو، حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%، ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.لعين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر اليوم، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 22 إلى 25 مايو.

ويعتبر وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر، باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.