بكاميرا 50 ميجابكسل وسعر مناسب.. موتورولا تستعد لإطلاق هذا الهاتف

تعمل شركة موتورولا الأمريكية على إطلاق هاتف Moto G85 من الفئة المتوسطة، حيث سيضم الهاتف عدد من الميزات إلى جانب توفير سعر مناسب.

ومن المتوقع أن يتوفر هاتف Moto G85 بسعر 300 يورو في السوق الأوروبية، وسيأتي بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وميزة OIS.

وسيضم هاتف Moto G85 شاشة منحنية من نوع OLED، بالإضافة إلى شبكة مكبر الصوت ومنفذ USB-C وصينية SIM بالإضافة إلى ميكروفون.

وسيتم تشغيل هاتف Moto G85 بمعالج من نوع Snapdragon 4 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت رام، ونظام التشغيل Android 14.